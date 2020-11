Sollen Vereine kostenfrei in der Stadthalle Holzminden proben dürfen?

Holzminden. Die Anpassung der Tarife in der Mietentgeltordnung für die Stadthalle Holzminden war Thema in der Sitzung des Kulturausschusses. Die Mietentgelte für die Stadthalle sollen eigentlich zum 1. Januar 2021 angehoben werden, eine neue Tarifstaffel ist auch bereits ausgearbeitet worden. Nur die Miete für das Foyer soll gemeinwohlorientiert unangetastet bleiben, um zum Beispiel Puppenbühnen weiterhin eine bezahlbare Auftrittsmöglichkeit zu bieten. Nur: In Zeiten der Covid-19-Pandemie und eines (gerade wieder) auf Null heruntergefahrenen Kulturbetriebs will gerade niemand in Holzminden – weder in Politik oder Verwaltung noch die Stadtmarketing GmbH – überhaupt die Mietentgelte für die Stadthallennutzung anheben. Im Gegenteil: Nach Anfragen der Musikschule und des Chores Collegium Cantorum wird derzeit überlegt, Vereinen die Stadthalle für Proben kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Soll die Stadt aber nur die Miete verzichten oder auch zum Beispiel auf die Erstattung der Kosten für Strom und Hausmeister? Das könnte sich wohl kein Verein leisten. (spe)

