Sonderlieferung wird in Boffzen verimpft

Boffzen. Es ist eine gute Nachricht, die Landtagsabgeordneter Uwe Schünemann aus Hannover meldet. Für den Landkreis Holzminden gibt es in dieser Woche eine Sonderlieferung Biontech-Impfstoff. Und dieser Impfstoff soll direkt in der Samtgemeinde Boffzen verimpft werden, so der CDU-Parlamentarier. Auf Anfrage bestätigt der Landkreis Holzminden die Meldung. „Ja wir bekommen eine Lieferung außer der Reihe“, so Landkreis-Sprecher Peter Drews.(fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 25.02.2021.