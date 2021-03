Sondersitzung: Stadtrat Holzminden will eine Vakanzvertretung

Holzminden. Der Rat der Stadt Holzminden kommt am Donnerstag, 25. März, um 17.30 Uhr in der Stadthalle zu einer Sondersitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen mit dem Ziel einer Vakanzvertretung für die unbesetzte Stelle des Ersten Stadtrates. Politischer Wille ist es, mit dem niedersächsischen Innenministerium „zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Abordnung eines Juristen zur Stadt Holzminden zu vereinbaren, um die Vakanz der nicht besetzten Stelle des Ersten Stadtrates aufzufangen“. Die Abordnung soll befristet bis zur Besetzung der Stelle und längstens für ein Jahr erfolgen. Die Tätigkeit könne auch „teilweise im Homeoffice“ durchgeführt werden. Die Vakanz besteht seit Sommer 2020. Sie sei „nicht länger hinnehmbar“, heißt es in der Begründung, und weiter: „Die Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung wird noch zusätzlich durch den krankheitsbedingten Ausfall des Bürgermeisters verschärft.“ Die Verwaltung weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass der Personalengpass „allein durch das Abstimmungsverhalten der Ratsmitglieder entstanden“ sei. Man habe Kontakt zum Ministerium aufgenommen. Eine abschließende Antwort stehe noch aus, man gehe davon aus, „dass auch diese Anfrage ins Leere läuft und letztlich ohne Ergebnis bleiben wird“. Die Verwaltung macht der Politik den Alternativvorschlag, alle drei verbliebenen Dezernenten (Friese Dezernat I, Augustin Dezernat II und III, Wolff Dezernat IV) zu allgemeinen Vertretern des Bürgermeisters zu bestimmen. (spe)