„Spätkauf“ in Stadtoldendorf schließt

Mit Rabatten von bis zu 50 Prozent will Zimmer am Freitag noch einmal Kunden in sein Geschäft locken. Foto: beb

Stadtoldendorf. Große gelbe Plakate in den Schaufenstern deuten mit der Aufschrift „Alles muss raus“ an, was Michael Zimmer am Freitagmorgen auf Facebook öffentlich macht: sein Geschäft, der Kiosk „Spätkauf“, in der Teichtorstraße 19 in Stadtoldendorf ist am Freitag, 6. November, zum letzten Mal geöffnet. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 7. November 2020.