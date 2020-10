Sparkasse Hameln-Weserbergland: Polle wird Selbstbedienung, Hehlen geschlossen

Bodenwerder/Polle. Immer häufiger erledigen Menschen einfache Geldgeschäfte digital. Immer weniger Kunden besuchen die Service-Geschäftsstellen der Sparkasse Hameln-Weserbergland. Daraus zieht die Sparkasse jetzt Konsequenzen, was Auswirkungen für die Orte in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle hat. Die Geschäftsstelle in Polle wird zur Selbstbedienungs-Geschäftsstelle umgewandelt. Die Selbstbedienungs-Geschäftsstellen in Hehlen und Bodenwerder-Neustadt werden geschlossen. (r/bs)

