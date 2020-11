Spendendose für Kriegsgräber in diesem Jahr digital

Kreis Holzminden. Es ist eine wichtige und gute Tradition im November, am Volkstrauertag mit Feierlichkeiten und Kranzniederlegungen den in Kriegen gefallenen Toten zu gedenken. Und auch die Haus- und Straßensammlungen, meist von mit Spendendosen bewaffneten freiwilligen Soldaten durchgeführt, gehört zum altbewährten Bild. Coronabedingt jedoch wird beides in diesem Jahr nicht so stattfinden können wie sonst. Doch in schwierigen Zeiten sollte die Trauer nicht zu kurz kommen, darin sind sich alle Organisatoren einig.

