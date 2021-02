Sperrmüllabfuhr fällt weiterhin aus

Kreis Holzminden. Die Sperrmüllabfuhr der AWH muss leider auch in der kommenden Woche (15. bis 19. Februar) witterungsbedingt ausfallen. Zwar haben die Schneefälle nachgelassen und auch die Temperaturen sollen wieder ansteigen, allerdings werden die Schneemassen die Straßen, Gehwege und Freiflächen noch einige Tage blockieren. Unter diesen Voraussetzungen den Sperrmüll zur Abholung bereitzustellen, ist nur schwer möglich und würde zu weiteren Behinderungen führen.

Die Terminabsagen betreffen am Montag die Orte Kirchbrak, Breitenkamp, Heinrichshagen, Osterbrak und Holenberg, am Dienstag den Sperrmüll auf Abruf in Bodenwerder, am Mittwoch Regeltermine in Buchhagen, Halle, Tuchtfeld, Westerbrak, Hohe und Brökeln und am Donnerstag den Sperrmüll auf Abruf in Holzminden. Die AWH bittet ihre Kunden um Verständnis. Neben dem Entsorgungszentrum in Holzminden sind inzwischen auch die Wertstoffsammelplätze in Delligsen (ohne Deponiebetrieb) und Bodenwerder wieder geöffnet. Die AWH plant auch die weiteren Plätze in der nächtsen Woche wieder zu öffnen. Das wird noch einmal separat bekanntgegeben.