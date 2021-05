Sperrung B 83 Steinmühle – Das Ende ist in Sicht

Die Zäume werden in der Felswand angebracht. Foto: NLStV

Steinmühle. Vor drei Jahren wurden die Schranken aufgestellt, am 18. Mai 2018 wurde die Bundesstraße 83 zwischen Pegestorf und Brevörde dicht gemacht. Wegen drohender Felsstürze müsste die Bundesstraße gesperrt werden. Seitdem arbeitet die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr intensiv daran, dass die Felsstürze verhindert werden und der Berg gesichert wird. „Die Arbeiten sind im Plan“, sagt Markus Brockmann, Leiter der Straßenbaubehörde in Hameln. Er sei gute Dinge, dass das Ende der Sperrung in Sicht ist. Frühjahr oder Sommer 2022 sollte es soweit sein. (fhm)

