Sport statt Gardetanz: Lüerdisser Narren halten sich fit

Lüerdissen. Seit vielen Jahren ist das lange Karnevalswochenende in der kleinen Gemeinde Lüerdissen am Ith ein fester Bestandteil des närrischen Treibens im Süden Niedersachsens. Doch wie allen anderen karnevalistischen Veranstaltungen in der Region, hat die Corona-Pandemie auch den Lüerdisser Narren die fünfte Jahreszeit gehörig verhagelt. Der traditionelle Kinderkarneval, die große Faschingsparty am Abend und die Katervesper am Sonntag, alles musste Corona bedingt abgesagt werden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, versichern Kerstin Krohn und weitere Mitglieder des Elferrates und der Lüerdisser Tanzgarde. Denn auch wenn im Moment keine Veranstaltungen und natürlich auch keine Übungsabende der Tanzgarde stattfinden dürfen, sind die aktiven Mitglieder der Lüerdisser Vereine fest entschlossen mit guten Ideen und vor allem fit in die Karnevalssession 2021/22 zu gehen. (jbo)

