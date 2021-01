Stadt Holzminden lehnt Planungen des Landkreises zur Schulstruktur ab

Holzminden. Als Reaktion auf den Beschluss des Kreistages Holzminden am 14. Dezember zur künftigen Schulstruktur im Landkreis hat das Hauptamt der Stadt Holzminden eine Vorlage samt Beschlussvorschlag und Ausführungen zum Sachverhalt erarbeitet. Diese Vorlage soll nun in den Fraktionen, Fachausschüssen und Verwaltungsausschuss beraten und schließlich vom Rat beschlossen werden. Der vorformulierte Beschlussvorschlag ist eindeutig: „Der Rat der Stadt Holzminden stimmt der künftigen Schulstruktur im Landkreis Holzminden hinsichtlich der die Stadt Holzminden betreffenden Punkte nicht zu.“ Man darf gespannt sein, ob so beschieden wird.

Vor dem Beschluss über die künftige Schulstruktur im Landkreis habe es keine vorherige Anhörung oder Beteiligung der Stadt Holzminden gegeben. Nach Auslaufen der Förderschule Lernen (Anne-Frank-Schule) mit Auflösung zum 31. Juli 2020 steht mit dem Beschluss des Kreistages nunmehr auch der Bestand der Förderschule Geistige Entwicklung (Schule An der Weser) in Holzminden in Frage. Zudem sollen die beiden Sprachheilklassen aus der Schwerpunktschule Inklusion der Stadt Holzminden (Astrid-Lindgren-Schule) abgezogen und räumlich verlagert werden. „In beiden Fällen (Verlagerung der Förderschule und der Sprachheilklassen) wäre die Stadt Holzminden im schulorganisatorischen Verfahren einzubeziehen und deshalb ist es umso bedauerlicher, dass derart weitreichende Entscheidungen nicht bereits im Vorfeld erörtert wurden. Beide Planungen lehnt die Stadt Holzminden hiermit ab“, heißt es in der Vorlage. (spe)

