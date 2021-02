Stadt Holzminden soll kostenlose Schnelltests stellen

Holzminden. Nach Ansicht der Holzmindener Stadtratsfraktion der Grünen soll in der Stadt Holzminden ein Corona-Schnelltest-Zentrum wie in Osnabrück und Nürnberg eingerichtet werden. Wer in Holzminden lebt oder arbeitet, soll bald kostenlos Corona-Schnelltests in Anspruch nehmen können. Ein Antrag dazu wurde jetzt durch die Fraktion auf den Weg gebracht. „Unser Ziel ist es, dass Einwohner der Stadt mit vielen beruflichen Kontakten (Erzieher, Supermarktmitarbeiter, Lehrkräfte, Pflegekräfte, Verwaltungsmitarbeiter und so weiter) sich zukünftig kostenlos schnell auf eine Corona-Infektion testen lassen können“, so Peter Ruhwedel, Kreistagsabgeordneter und Stadtrat der Grünen. Die Stadt soll in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt deshalb kostenlos Antigen-Schnelltests, die die Qualitätsansprüche des Bundesgesundheitsministeriums erfüllen, zur Verfügung stellen. (r).

