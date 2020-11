Stadt Holzminden: Verkehrsberuhigung beachten!

Holzminden. Im Frühjahr 2019 konnte im Quartier Bodenstraße bis Sohnreystraße in Holzminden durch bauliche und verkehrsrechtliche Maßnahmen der weit überwiegende Teil der Straßen in das Konzept zur Verkehrsberuhigung integriert werden. Die Stadt Holzminden weist jetzt darauf hin, dass es trotz dieser Maßnahmen dort „immer wieder zu gefährlichen Begegnungen von Verkehrsteilnehmern kommt, in denen in nicht unerheblichem Maß Personen auf Fahrrädern in brenzlige Situationen geraten“.

Durch große Tempo-30-Markierungen auf der Fahrbahn und die entsprechende Beschilderung werden die Autofahrer auf ihre Pflicht zu Geschwindigkeitsreduzierung aufmerksam gemacht. Darüber hinaus führt die in den 30er-Zonen geltende Rechts-vor-links Regel zusätzlich dazu, dass der Fuß vom Gas genommen werden muss. Entsprechende Fahrbahnmarkierungen durch unterbrochene Haltemarkierungen in den Einmündungsbereichen sollen an die Pflicht zur umsichtigen Fahrweise erinnern.

Diesen Umstand nimmt die Stadt Holzminden zum Anlass, nochmals darauf hinzuweisen, „dass in den ausgewiesenen Bereichen die Tempobeschränkungen unbedingt zu befolgen sind“. Letztlich setze auch das für das gesamte Stadtgebiet in Planung stehende Fahrradkonzept voraus, „dass Regelungen befolgt, Abstände eingehalten und Geschwindigkeitsbeschränkungen beachtet werden“.