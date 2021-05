Stadtbücherei Holzminden wieder für Spontanbesucher geöffnet

Holzminden. Zwei Monate lang konnte die Stadtbücherei nur mit einem zuvor vereinbarten Termin besucht werden. Damit ist jetzt Schluss: Die Tür ist nun wieder für alle (Spontan-)Besucher geöffnet. Auch die Vorlage eines negativen Tests ist nicht nötig. Allerdings erfolgt weiterhin eine Beschränkung über die Anzahl der Medienkörbe.

Die Stadtbücherei bittet die Besucher um Verständnis und Geduld, falls es zu Wartezeiten kommen sollte. Das Team achtet auf die Einhaltung der geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen. Die aktuellen Regelungen können auf der Homepage der Stadt Holzminden unter Bücherei/Aktuelles nachgelesen werden.

Für alle, die die Ausleihe ausprobieren möchten, bietet die Stadtbücherei eine „Schnupperkarte“ an: Vier Wochen lang können Medien gegen eine Gebühr von insgesamt 3 Euro ausgeliehen werden (inklusive Onleihe). Die Lesekarte für Kinder und Jugendliche ist grundsätzlich kostenfrei.

Die Stadtbücherei Holzminden ist dienstags und donnerstags von 11 bis 18 Uhr, mittwochs, freitags und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Erreichbar ist sie unter der Telefonnummer 05531/93640 oder per E-Mail an buecherei@holzminden.de.