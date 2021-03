Stadtoldendorf: 300 Protestpostkarten an Sabine Tippelt übergeben

Stadtoldendorf. Auf breiter Front stößt das neu formulierte Kindertagesstätten-Gesetz auf zum Teil scharfe Kritik. Während der Gesetzgeber aktuelle Qualitätsstandards und die dauerhafte Finanzierung der Kindertagespflege gesetzlich festschreiben will, äußern sich Kirchen, Elterninitiativen, Gewerkschaften und Kita-Beschäftigte sehr enttäuscht, da eben keine dringend notwendigen Qualitätsverbesserungen für den Bereich der Kindertagesstätten zu verzeichnen sind. Damit werde weder der gestiegenen Bedeutung der als Bildungs- und Sozialisationsinstanz und ihrer höchst dynamischen Entwicklung in den letzten Jahren noch den deutlich erhöhten Alltagsanforderungen an Leitung und Lehrkräft Rechnung getragen. Die Caritas in Niedersachsen kritisiert den Gesetzentwurf als völlig unzureichend. Eine dringend notwendige Qualitätsverbesserung bleibe auf der Strecke. Das Diakonische Werk beispielsweise, dem der Kindertagesstätten-Verband Holzminden-Bodenwerder mit zehn Einrichtungen angehört, hat zu einer Protest-Postkarten-Aktion aufgerufen. Von 450 verteilten Postkarten wurden 300 im Kreis Holzminden zurückgegeben, die nun in einer kleinen Zeremonie von Klaus Melching, Leiter der Arche St. Dionys Stadtoldendorf, an die Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt übergeben wurden. (ue)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 15. März