Stadtoldendorf: Einstimmig für den Erhalt des Schulstandorts

Stadtoldendorf. Es war eine intensive Diskussion, aber am Ende fiel der Beschluss einstimmig. Mit 13 Ja-Stimmen bei drei Einhaltungen stimmte der Stadtrat Stadtoldendorf dafür, den Landkreis Holzminden bei der Investition in die Oberschule und den Ausbau des Schulstandorts Stadtoldendorf zu unterstützen. Dafür will die Stadt mit dem Landkreis Holzminden sprechen und konkrete Angebote über Liegenschaften und Geldmittel machen. Dieses Angebot, so verdeutliche Stadtdirektor Wolfgang Anders, werde sich auf jeden Fall im Rahmen der Angebote bewegen, die schon vom Flecken Delligsen und der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle gemacht wurden. „Wir stehen bereit“, so Anders. (fhm)

