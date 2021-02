Stadtoldendorf: Schneemassen und Eiszapfen rufen die Feuerwehr auf den Plan

Stadtoldendorf. Ein weiterer Wintereinsatz für die Feuerwehr: An einigen Stellen wachsen inzwischen die Gefahren wegen der schweren Schneemassen, die mitunter infolge der Sonneneinstrahlung nach und nach von Dächern herabstürzen. So auch am Gebäude der Grundschule in Stadtoldendorf. Hier wurde aufgrund der Höhe die Feuerwehr mit dem Teleskopgelenkmast tätig, um auf dem Dach liegende und bereits am Dachrand hängende Schneemassen im Eingangsbereich der Schule zu beseitigen. (rus)