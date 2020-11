Stadtoldendorf: Teilweise umgestürzter Baum macht Feuerwehreinsatz notwendig

Stadtoldendorf. Ein Baum ist am Sonnabend im Bereich des Tennisplatzes am Mardieksweg in Stadtoldendorf umgestürzt und zerstörte dadurch eine kleine Hütte. Dem nicht genug, machte der Vorfall den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr aus Stadtoldendorf erforderlich, denn ein stehengebliebener Teil des Baumes drohte auf die Straße zu fallen. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, wies sie ein anwesender Förster in die Lage ein.

Zunächst musste für die weiteren Arbeiten eine Telefonleitung entfernt werden. Anschließend wurden die bereits umgestürzten Teile des Baumes mit der Seilwinde des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges in eine gesicherte Position gezogen. Danach konnte der andere Teil des Baumes gefällt werden.

Nach Rücksprache des hinzugezogenen Bauhofes der Stadt Stadtoldendorf wurde entschieden, den Baum quer über die Straße liegen zu lassen und erst am Montag zu beseitigen. Dies hatte allerdings zur Folge, dass die Bewohner des einzigen Hauses in der Nähe das Wochenende über einen kleinen Umweg über den Bockensberg inkaufnehmen müssen.

Die Einsatzstelle mit dem liegenden Baum wurde zur Sicherheit abgesperrt. Neben den zwölf Freiwilligen der Stadtoldendorfer Ortsfeuerwehr, die mit drei Fahrzeugen angerückt waren, waren der stellvertretende Gemeindebrandmeister, der Revierförster und mehrere Beamte der Stadtverwaltung in die Sicherungsmaßnahme involviert.