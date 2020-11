Stadtoldendorf: Weihnachtswichtel gesucht

Stadtoldendorf. Die Legende des Wichtel-Brauches in Deutschland besagt, dass Wichtel in der Weihnachtszeit heimlich kleine Geschenke an die Menschen verteilt haben. Um diese Legende lebendig weiterzuführen, ist jeder interessierte Helfer dazu eingeladen, selbst zu einem Wichtel zu werden und anderen Menschen eine kleine Freude zu bereiten.

Die Seniorenbeauftragte Ruth Stemmer aus Stadtoldendorf möchte die Wichtel-Aktion auch in diesem Jahr organisieren und damit den einsamen und alleinstehenden Senioren aus Stadtoldendorf eine kleine Weihnachtsüberraschung bereiten. Denn ein kleines Geschenk (Süßes, Selbstgestricktes, Gebasteltes, eine Kerze, Honig, Kaffee, ein Piccolo und/oder ein Duschgel mit einem netten Weihnachtsgruß), liebevoll verpackt, dazu die Tatsache, dass sie nicht vergessen werden, bringt Freude für die Senioren und die Schenkenden.

Mehr lesen Sie im TAH vom 10. November 2020