Stadtrat Eschershausen verabschiedet Resolution zum Schulstandort

Eschershausen. Das Thema Schule war ein schwergewichtiger Tagesordnungspunkt auf der 11. Sitzung des Eschershäuser Stadtrates. Nach einem Mehrheitsbeschluss des Kreistages, wonach das Schulzentrum in Eschershausen zukünftig zum neuen Standort der Förderschule umgestaltet werden soll, kam das Leitungsteam der Förderschule zu einer völlig entgegengesetzten Einschätzung (der TAH berichtete). Die Lehrer halten den Standort für wenig, geradezu ungeeignet. Dieser Einschätzung schloss sich jetzt der Stadtrat der Raabestadt an und forderte den Kreistag in einer einstimmig verabschiedeten Resolution dazu auf, den Beschluss neu zu bewerten. Am Rande der Debatte informierte Andreas Fischer seine Ratskollegen darüber, dass er wegen unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten die SPD Kreistagsfraktion verlassen hat. (jbo)

