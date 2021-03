Stadtrat Holzminden lehnt künftige Schulstruktur im Landkreis Holzminden ab

Die Schule an der Weser ist Förderschule Geistige Entwicklung. Der Landkreis will sie künftig in Eschershausen etablieren. Foto: spe

Holzminden. Der Rat der Stadt Holzminden hat dem am 14. Dezember getroffenen Grundsatzbeschluss des Kreistages zur künftigen Schulstruktur im Landkreis Holzminden und damit dem von SPD und CDU ausgehandelten Konzept fraktionsübergreifend eine klare Absage erteilt. In der Sitzung am Dienstagabend folgte der Stadtrat einer von Hauptamtsleiter Friedrich-Wilhelm Bruns ausgearbeiteten Vorlage und traf nahezu einstimmig den Beschluss: „Der Rat der Stadt Holzminden stimmt der zukünftigen Schulstruktur im Landkreis Holzminden hinsichtlich der die Stadt Holzminden betreffenden Punkte nicht zu.“ Die Stadtverwaltung soll dies inklusive Begründung dem Landkreis schriftlich mitteilen. Vor allem will der Rat die Förderschule geistige Entwicklung und die an der Astrid-Lindgren-Schule angesiedelten Sprachheilklassen in der Stadt halten. Bis auf zwei Enthaltungen waren sich die Ratsmitglieder einig, lediglich Uwe Schünemann (CDU), der das umstrittene und inzwischen heftig kritisierte Papier zur künftigen Schullandschaft mit ausgehandelt hatte, stimmte gegen die Vorlage. Seine Begründung: Es handele sich lediglich um einen Grundsatzbeschluss und es sei noch nichts entschieden. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. März