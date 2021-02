Stadtrat Holzminden steht weiter zu Sensoria

Holzminden. Der Stadtrat Holzminden hält am Projekt „Sensoria“ fest. Am Montagabend, 15. Februar, wurde in der Stadthalle Holzminden bei der Ratssitzung nach einer leidenschaftlichen Debatte über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abgestimmt, das Projekt „Sensoria Düfte und Aromen Holzminden“ einzustellen. 13 stimmten für den Antrag der Grünen, 19 dagegen. Damit steht der Stadtrat Holzminden weiter zu Sensoria und hält an dem alten Ratsbeschluss fest. (fhm/spe)

Mehr lesen Sie im TAH vom 16.02.2021.