Stadtrat will ein Corona-Test-Zentrum in Holzminden

So schnell wie möglich soll in Holzminden in einem Testzentrum getestet werden. Foto: Stephan Hösl auf Pixabay

Holzminden. Es sah zunächst nicht danach aus, als brächten die Grünen für ihren Antrag, in Holzminden ein Corona-Schnelltest-Zentrum einzurichten, die Ratsmehrheit hinter sich. Aber man tauschte in der Debatte konstruktiv Argumente aus, Ratsherr Ruhwedel feilte kräftig am Antrag und strich vor allem den Passus, wonach die Stadt kostenlos die Antigen-Schnelltests zur Verfügung stellen sollte. Auch sollen sich nun nicht ausschließlich Einwohner „mit vielen beruflichen Kontakten“ testen lassen dürfen, sondern alle Bürger. Der Beschluss fiel am Ende einstimmig und wird nicht ohne kompetente Partner und ohne den Landkreis umzusetzen sein: In Holzminden soll ein Corona-Schnelltest-Zentrum eingerichtet werden. (spe)

