Stahle: Alkoholisiert am Steuer eingenickt – dreimal Blechschaden

Stahle. Unfall auf der Heinser Straße in Stahle am Mittwochmorgen. Gegen 8.40 Uhr ist dort ein 56-jähriger Mann mit seinem Audi TT unterwegs. Er kommt aus Richtung Heinsen und ist alkoholisiert. Das hat Folgen. Wie er nach dem Unfall der Polizei erzählt, sei er kurz eingenickt. Der Audi zieht nach links und rammt zwei Fahrzeuge, die dort am Fahrbahnrand geparkt sind. Glück im Unglück: In dem Moment gibt es für den 56-Jährigen keinen Gegenverkehr. (bs)