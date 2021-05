Stahlseil gerissen: Park Side Gallery in Holzminden beschädigt

Holzminden. Vermutlich durch eine Sturmböe ist ein Stahlseil an einem Baum der „Park Side Gallery“ am Unteren Teich in Holzminden gerissen. Drei von sechs Bannern mit Bildern der Künstlerin Rosi Marx sind nun bis Ende des ersten Ausstellungsdurchgangs nicht mehr zu sehen. Sie sind zwar nicht beschädigt worden, mussten aber eingelagert werden. Eine Reparatur ist kurzfristig nicht möglich. So hat die Ausstellungsleiterin beschlossen, die „Park Side Gallery“ erst wieder mit Hängung der Werke der zweiten Künstlerin Tugba Simsek ab Anfang Juni neu zu bestücken. Die Open-Air-Ausstellung stößt auf positive Resonanz. (spe)