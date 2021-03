Standesamt Höxter ist jetzt im Stadthaus

Die Standesbeamtinnen der Stadt Höxter. Von links Doris Müller, Lydia Drüke, Irmhild Schmidt und Andrea Dionysius beim Einzug in ihre neuen Büros im Stadthaus. Foto: Stadt Höxter

Höxter. Mehr als 35 Jahre war das Standesamt Höxter im ehemaligen Küsterhaus, Am Rathaus 7, untergebracht. Jetzt erfolgte der Umzug ins Stadthaus am Petritor. Die Mitarbeiterinnen des Standesamts freuen sich über ihre neuen Büroräume, eine bessere und barrierefreie Erreichbarkeit und die organisatorische Zusammenlegung mit dem Bürgerbüro. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen die Standesbeamtinnen das ehemalige Küsterhaus, schließlich leisteten Irmhild Schmidt und Andrea Dionysius ihren Dienst dort seit mehr als 20 Jahren. Daher klingt auch ein wenig Wehmut mit, wenn der bisherige Arbeitsplatz nach so vielen Jahren verlassen wird.

Mehr lesen Sie im TAH vom 18.03.2021.