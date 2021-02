Sterben an und mit Corona - Versuch einer persönlichen Analyse

Holzminden. Die Pandemie mit dem Corona-Virus stellt weltweit größte menschliche, gesellschaftliche und materielle Probleme dar. Praktisch kein Land dieser Welt ist nicht betroffen. Weltweit sind über 2.380.000 Menschen verstorben, in den USA inzwischen 1.500.000, in Deutschland 65.000 Menschen. Das sind fast genauso viele wie durch Kriegseinwirkung in Hamburg und Dresden zusammengenommen. Wie groß mag die Zahl derer sein, die trauern und verzweifelt sind! Bei allen berechtigten Überlegungen, die Infektionsraten, die Inzidenzen, den R-Wert durch rigorose Shutdown- Maßnahmen zu verbessern, darf die Zahl der durch und mit Covid 19 verstorbenen nicht außer Acht gelassen werden. Die tiefgreifenden Maßnahmen zur Kontaktreduzierung haben in den vergangenen Wochen zu einem Rückgang des Infektionsgeschehens geführt. Vor dem Hintergrund der sehr ansteckenden Virus-Varianten sind weitere, zusätzliche Anstrengungen unabdingbar. Dr. Eberhard Bub, der im Impfzentrum Holzminden zum Team der Impfärzte gehört, versucht eine persönliche Analyse.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 20. Februar