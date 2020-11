Stiebel: Lüftungstechnik für Holzmindener Schulen?

Holzminden. Aerosole sind in diesen Monaten der Pandemie buchstäblich in aller Munde. Wie sie in Klassenräumen mit der geeigneten Gerätetechnik herauszufiltern sind, wie die Luft gereinigt werden kann, wo 20 bis 30 Schüler in einem Raum sitzen und die Köpfe qualmen, dafür haben Stiebel Eltron in Holzminden und Stiebels Tochterfirma tecalor praktikable Lösungen parat: Sie produzieren Lüftungsanlagen made in Holzminden, dezentrale Anlagen, die nicht über Rohrleitungen und ein Haussystem, sondern raumweise und so mit vergleichsweise geringem Installationsaufwand arbeiten. Darum ging es jetzt bei einem Besuch der Gruppe WIR/GFH/UWG im Rat der Stadt Holzminden. Die Politiker der drei Fraktionen wollten Chancen für eine mögliche Ausstattung der Schulen in Trägerschaft der Stadt und einer Kooperation oder ein „Pilotprojekt“ mit Stiebel Eltron ausloten – vielleicht bei der neuen Astrid-Lindgren-Schule. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 17. November