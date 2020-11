Straßensanierung zwischen Hehlen und Pegestorf auf 2021 verschoben

Pegestorf. Die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 83 zwischen Hehlen und Pegestorf werden erst im nächsten Jahr erfolgen. Hintergrund sind coronabedingte Engpässe in der Materialzulieferung. Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln mit. Der geplante Baubeginn für die Sanierung der Bundesstraße 83 zwischen Bodenwerder und Pegestorf sollte ursprünglich noch in diesem Jahr erfolgen. Bedingt durch den neuen Lockdown kommt es zu Engpässen bei der Materialzulieferung. In der Folge würden die Arbeiten nur langsam voranschreiten und nicht mehr vor dem Jahreswechsel fertig werden. Um keine Baustelle über den Jahreswechsel zu haben, verbunden mit der Ungewissheit des Witterungsverlaufes, wurde mit der Baufirma verabredet die Arbeiten erst Anfang nächsten Jahres zu starten. Über den Beginn der Arbeiten werden wir rechtzeitig informieren. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.