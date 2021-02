Straßentheater Festival wegen Corona-Pandemie abgesagt

Holzminden. Für alle Fans des Holzmindener Internationalen Straßentheaterfestivals ist es eine bittere Nachricht: Rat und Verwaltung der Stadt haben entschieden, Pfingsten 2021 kein Festival durchzuführen. Dies sei ausdrücklich nicht als Sparmaßnahme gedacht, die Kultur müsse also nicht „bluten“, um in anderen Bereichen Haushaltslöcher zu stopfen, heißt es in einer Erklärung der Stadt Holzminden. Es liege ausschließlich an den trüben Aussichten angesichts der Corona-Pandemie. Leider sei nicht erkennbar, dass sich bis Pfingsten die Lage in einem Maße bessern könnte, wie es erforderlich wäre, um ein Festival angemessen durchzuführen. Momentan würde es wohl eher ein Festival in „klinischem“ Ambiente werden, und das habe aus Sicht der Stadt als Veranstalter keinen Zweck, so die Presseerklärung der Stadt Holzminden.

