Stunde der Wintervögel: Der Haussperling ist der Star im Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Über 236.000 Menschen haben an der 11. „Stunde der Wintervögel“ teilgenommen, die der Naturschutzbund NABU ausgerufen hatte (der TAH berichtete). Das waren 65 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Auch in Niedersachsen haben mit fast 23.500 Teilnehmenden noch einmal gut 52 Prozent mehr mitgemacht als im landesweiten Rekordjahr 2019. Im Landkreis Holzminden zählten in diesem Jahr 187 Vogelfreunde 5.448 Vögel in 141 Gärten. Das Ergebnis (die oberen Ränge) zeigt der TAH in dieser Grafik. Mit großem Abstand ist der Haussperling der Star der Gärten im Kreis Holzminden. Er wurde 1.306 Mal gezählt und ließ sich in 73,76 Prozent der Gärten blicken. Ihm folgen die Amsel mit 621, der Feldsperling mit 586, Blaumeise mit 543 und Kohlmeise mit 524 Sichtungen. (spe)

