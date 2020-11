Suchtberatung im Kreis Holzminden bleibt „kommunal wertvoll“

Kreis Holzminden. Wenn Menschen mit Suchtproblemen oder ihre Angehörigen nach Hilfe suchen, sind Suchtberatungsstellen ein erster Anlaufpunkt. Nicht selten sind diese Rat suchenden Menschen in einer existenziellen Krise. Derzeit ist die Finanzierung der Beratungsstellen über die Kommunen in Niedersachsen an vielen Orten nicht gesichert. „Wir sind in Sorge, dass angesichts der Corona-Pandemie, die Problematik der unzureichenden Finanzierung der Suchtberatungen aus dem Blickfeld von Verantwortlichen geraten könnte“, sagt Serdar Saris, Geschäftsführer der STEP Niedersachsen gGmbH, Trägerin der Holzmindener Sucht- und Jugendberatung . Die derzeitige schwierige Pandemie-Situation habe vielschichtige Auswirkungen innerhalb unserer Gesellschaft. „Die Beratung von Suchtkranken und ihren Angehörigen ist nicht weniger relevant geworden“, so Saris. Erste Erhebungen weisen auf nachweisbare Anstiege im Bereich Alkohol- und Drogenmissbrauch hin.

„Suchtberatung ist Daseinsvorsorge. Sie ist systemrelevant, da betroffene Menschen auf eine professionelle Beratung vor Ort angewiesen sind. Zu uns kann jeder kommen und mit erfahrenen Suchtberatern sprechen. Er oder sie darf anonym bleiben. Das ist bei Suchterkrankungen sehr wichtig, da diese mit Scham und Schuld besetzt sind“, sagt Klaus Biemelt, Leiter der Suchtberatung Holzminden. „Kommunal wertvoll“ lautet deshalb das Motto des ersten bundesweiten Aktionstags Suchtberatung, an dem sich auch die Beratungsstellen der STEP beteiligen. Ziel des Aktionstages ist es den Dialog zwischen Suchtberatungsstellen und Politik in den Kommunen und Landkreisen zu aktivieren.

