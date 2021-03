SV Holzminden verzichtet auf Neuzugänge

Holzminden. Acht Spieltage war die Saison in der Fußball-Kreisliga alt, als sie abgebrochen werden musste. Seitdem ruht der Ball beim SV Holzminden, der auf Tabellenplatz drei überwintert. Wie es mal weitergehen soll? SV-Trainer Ali Chaabu rechnet mit einem Abbruch, sollte aber tatsächlich weitergespielt werden, verspricht er, dass der SV alles geben werde, um möglichst weit oben in der Tabelle zu landen. Und wenn am Ende der Aufstieg steht, werde man diesen mit Schwung und Elan in Angriff nehmen. Sollte es aber nicht klappen, ist das auch kein Beinbruch. Seit Ende Oktober stehen beim SV Holzminden alle Räder still. Ein Wintertraining konnte es nicht geben, über individuelle Trainingspläne wurde zwar nachgedacht, aber immer wieder verworfen. Nun wartet man beim SV auf Nachricht, ob und wann es weitergeht. Und wenn es doch weitergeht, sind für Ali Chaabu noch längst nicht alle Entscheidungen gefallen. (ue)

