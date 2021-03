Sven Tilch bekommt den Zuschlag für das Jugendfreizeitheim Silberborn

Silberborn/Northeim. Der Kreistag Northeim hat in seiner Sitzung am Freitag mit großer Mehrheit den Verkauf des ehemaligen Jugendfreizeitheims Silberborn an Sven Tilch aus Volpriehausen beschlossen. Tilch, Betreiber mehrerer Pflege- und Betreuungseinrichtungen in Südniedersachsen, hatte mit 400.000 Euro das mit Abstand höchste Kaufgebot abgegeben und bekam nun erwartungsgemäß den Zuschlag. Nach dem ersten Ausschreibungsverfahren im letzten Jahr war der Kaufvertrag mit dem Allgemeinen Rettungsverband Niedersachsen-Süd (ARV) mit Sitz in Göttingen für 1 Euro nicht zustande gekommen, nun hatte der Landkreis auf die Vorgabe von Kriterien verzichtet und das Höchstgebot als Grundlage eines Verkaufsbeschlusses ausgegeben. Acht Kaufangebote waren eingegangen, das von Tilch lag als einziges sogar weit über dem Buchwert für das Gebäude und 33.500 Quadratmeter große Grundstück im Wald.

„Ich fahre mit keinen guten Gefühlen zu dieser Sitzung“, hatte sich Silberborns Altbürgermeister Wolfgang Peter im Vorfeld geäußert und sah sich bestätigt. Er kündigt an: „Wir werden die Entwicklung sehr aufmerksam beobachten.“ (spe)

