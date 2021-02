Tag der Instrumente an der Musikschule Holzminden im neuen Online-Format

Holzminden. Wie klingt eigentlich ein Sopransaxophon, wer unterrichtet an der Musikschule E-Bass und warum braucht das Klavier einen Hammer, um die Töne zu erzeugen? Am Sonnabend, 20. Februar, können diese Fragen ab 11 Uhr in der Musikschule Holzminden gestellt werden – interaktiv. Für alle sichtbar, werden sie direkt am Bildschirm beantwortet. Als Alternative zum Tag der offenen Tür gibt es in diesem Jahr den „Tag der Instrumente“. Die Lehrkräfte der Musikschule Holzminden geben per Live-Stream einen persönlichen Einblick, erklären den richtigen Umgang mit ihrem Instrument und spielen selber etwas vor. Fragen werden im Live-Stream auf der Seite www.musikschule-holzminden.de von zwölf Lehrkräften beantwortet. Zwölf Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule kommen so zu Wort und Ton.

