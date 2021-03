„Tag der Kriminalitätsopfer“: Weisser Ring Holzminden warnt Verrohung der Gesellschaft

Kreis Holzminden. Hass schafft Opfer. Er beleidigt Menschen, bedroht sie, verletzt sie. Im schlimmsten Fall tötet Hass Menschen, das haben die Mordanschläge in Halle, Hanau und auf den Politiker Walter Lübcke gezeigt. Erst auf den zweiten Blick sichtbar ist die schleichende Gefahr für die Gesellschaft, die vom Hass ausgeht. Denn der Hass greift die Säulen unserer Demokratie an: Er drängt Politiker aus den Parlamenten, er verleidet Bürgern das Ehrenamt, er sprengt Diskussionen im Internet. Schon jetzt belegen Studien, dass die zunehmenden Beleidigungen und Bedrohungen im Netz die Meinungsfreiheit beschädigen.

Wer sich gegen Hass und Hetze stellt, betreibt deshalb aktiven Opferschutz. Er beschützt Menschen – und er beschützt die Demokratie. Darauf will der Weisse Ring, Deutschlands größte Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, mit dem 30. „Tag der Kriminalitätsopfer“ am 22. März aufmerksam machen. „Wir müssen die zunehmende Verrohung der Gesellschaft stoppen“, sagt Werner Friedrich, Außenstellenleiter des Weissen Rings im Landkreis Holzminden, „und beginnen müssen wir damit hier vor Ort.“

Den ausführlichen Bricht lesen Sie im TAH vom 22.03.2021