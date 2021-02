TAH-E-Paper ist wieder für alle kostenlos zu lesen

Kreis Holzminden. Am Montag haben sich unsere Fahrer und Zusteller wacker durch Schnee und Eis gekämpft und alles möglich gemacht, damit der Tägliche Anzeiger pünktlich am Morgen bei seinen Lesern war. Dies hat nicht überall, aber angesichts der Straßenverhältnisse doch allermeistens sehr gut geklappt. Für diesen Einsatz möchte das gesamte TAH-Team herzlich danken! Aufgrund der derzeitigen Witterungs- und Straßenverhältnisse kann es auch am Dienstag, 9. Februar, der Fall sein, dass Sie Ihren TAH nicht zur gewohnten Zeit im Kasten haben und lesen können. Der TAH bittet seine Leser dafür um Verständnis. Auch heute schaltet der TAH daher seine gesamte E-Paper-Ausgabe auf der Homepage www.tah.de frei. Der TAH ist ab 22.15 Uhr digital kostenlos zu lesen. (spe)