TAH-Serie „Wir im Impfzentrum“ – Folge 2: Die Ärzte

Holzminden. In der zweiten Folge der TAH-Serie „Wir im Impfzentrum“ hat der TAH den Ärzten über die Schulter geschaut. Rund 30 geben sich im Impfzentrum die Klinke in die Hand beziehungsweise sind mit dem mobilen Impfteam in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs. „Wir haben zweigleisig nach Ärzten für unser Impfzentrum gesucht“, berichtet Dr. Christian Schaefer, der vom Landkreis Holzminden zum Ärztlichen Leiter des Impfzentrums bestellt wurde… (ue)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 19.02.2021