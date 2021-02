TAH-Serie „Wir im Impfzentrum“ Holzminden

Holzminden. Der TAH heute eine kleine Serie über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um das Impfzentrum in der Bülte in Holzminden. „Wir im Impfzentrum“ befasst sich in der ersten Folge mit der Leitungsebene. Was machen eigentlich die Leiterin des Impfzentrums, Anja Mundhenke, und ihre Stellvertreterin Anne Multhoff? Der TAH hat sich mit den beiden getroffen und – selbstverständlich unter Einhaltung aller gültigen Corona-Schutzmaßnahmen – einen Einblick in den Alltag der beiden erhalten.

Die Arbeit im Impfzentrum hat für Anja Mundhenke und Anne Multhoff eigentlich schon im Dezember begonnen, als es noch gar kein Impfzentrum gab… (ue)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 18.02.2021