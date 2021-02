TAS-Tankstelle Stadtoldendorf spendet 8274,22 Euro an die Tafel

Stadtoldendorf. „Als die Mehrwertsteuer gesenkt wurde, haben wir überlegt, was wir damit machen“, erzählt Eike Mönneke, Chef der TAS-Tankstellen, einer Gruppe freier Tankstellen in Südniedersachsen, deren Ursprung in Delligsen sitzt und die im Kreis Holzminden präsent ist. „Geben wir es direkt an die Kunden weiter oder helfen wir damit?“ Die Entscheidung fiel sehr schnell. „Wir helfen, wir unterstützen Bedürftige, die keine Möglichkeit haben, von der Senkung der Mehrwertsteuer zu partizipieren. Es wird nicht gespart, sondern gespendet.“ So sei man auf die Idee gekommen, die eingesparte Mehrwertsteuer beim Verkauf im Tankstellen-Shop zusammenzulegen und zu spenden. Und der Betrag, der am Ende der Senkung herauskam, wurde dann sogar noch verdoppelt. „Wir wollten den guten Zweck damit noch fördern“, sagt Eike Mönneke. So kamen 8.274,22 Euro bei der TAS-Tankstelle Stadtoldendorf zusammen.

Mehr lesen Sie im TAH vom 20.02.2021