„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring wird ab nächster Woche in Holzminden gedreht

Holzminden. Im 50. Jubiläumsjahr der ARD-Krimi-Kult-serie wird Holzminden zur „Tatort“-Stadt. Schon am Dienstag nächster Woche sollen hier die Dreharbeiten für die Folge mit dem Arbeitstitel „Tyrannenmord“ beginnen, die der NDR in Auftrag gegeben hat. In Holzminden im Einsatz sein wird das Ermittlerduo der Bundespolizei, Thorsten Falke und Julia Grosz, gespielt von Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz. Bis zum 9. Dezember setzt Regisseur Christoph Stark die neue Folge des NDR-„Tatorts“ nach einem Drehbuch von Jochen Bitzer in Holzminden und in Hannover in Szene. Für Holzminden sind zehn Drehtage eingeplant. Gedreht wird unter anderem am Internat Solling und in einer Wohnung in Wesernähe. Das Erste zeigt die Tatort-Folge „Tyrannenmord“ voraussichtlich im Frühjahr 2022. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 6. November