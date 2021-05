Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Kreis Höxter. Am Sonnabend, 22. Mai, ist es zu einem Tötungsdelikt in einem Haus in Bad Driburg (Kreis Höxter) gekommen. Anscheinend ist es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dieser Streit muss anscheinend eskaliert sein und endete tödlich. Am Sonnabend wurden Polizei und Rettungsdienst nach Bad Driburg alarmiert. Sie fanden eine männliche Leiche im Hausflur. Ein Großaufgebot von Helfern und Kriminalisten war am Sonnabend im Einsatz. Mehrere Stunden lang wurden der Tatort aufgenommen und die Spuren gesichert. Schnell konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen Totschlags erließ. Der Verdächtige sitzt jetzt in Bielefeld in Untersuchungshaft. Die Polizei befragt derzeit weiterhin Zeugen. Zur Motivlage ist noch nichts bekannt. Am Dienstag, 25. Mai, soll es weitere Informationen durch Polizei und Staatsanwaltschaft geben. (fhm)