Tauwasser in Brandmeldeanlage sorgt für Feuerwehreinsatz auf dem Ith

Holzen. Das Tauwetter sorgt immer wieder für Einsätze der Feuerwehren. Die Nachwirkungen des inzwischen weitgehend „verflossenen“ Wintereinbruchs haben dabei Einfluss auf viele Alarmauslösungen. So auch in der Nacht zu Mittwoch im Bildungszentrum Ith bei Holzen. Gegen 00.45 Uhr erreichte die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Holzen und Eschershausen der Alarm. Ausgelöst hatte die automatische Brandmeldeanlage in einem Unterbringungsgebäude und so ein mögliches Feuer gemeldet. Wie sich herausstellte, war Tauwasser die Ursache für die Alarmauslösung. (gl)

