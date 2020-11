Technischer Defekt sorgt für Fehlalarm in Holzminden

Fehlalarm in der Oberen Straße in Holzminden. Foto: fhm

Holzminden. Ein technischer Defekt in der Brandmeldeanalage sorgte am Freitagvormittag, 13. November, für einen Fehlalarm. „Feuer“ meldete die Anlage der Residenz zur Weserbrücke in Holzminden. Schnell waren fast 30 Feuerwehrleute mit Tanklöschfahrzeugen, der Drehleiter und dem Einsatzleitwagen vor Ort. Auch der Rettungsdienst war sofort mit mehreren Fahrzeugen zur Stelle. Nachdem sich sehr schnell der technische Defekt als Ursache der Brandalarmierung herausstelle, konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. (fhm)