Tekla Heer aus Holzminden feiert heute ihren 100. Geburtstag

Holzminden. Am Montag, 8. März, hätte Tekla Heer bestimmt ganz viel Besuch willkommen heißen können. Sie hätte ihre Kinder und Enkel, Ur-Enkel und den Ur-Ur-Enkel geherzt, den Kaffeetisch gerichtet und Blumen und Geschenke entgegen genommen. Denn heute wird Tekla Heer 100 Jahre alt. Doch in Corona-Zeiten muss sie auf all das verzichten. Gratuliert werden darf nur über den Gartenzaun hinweg. Dafür sind die Wünsche, die sie entgegen nimmt, umso herzlicher. Und diesen Wünschen schließt sich auch der TAH sehr gern an. (bs)

