Terminvergabe im Niedersachsen: Impfen nur noch im eigenen Landkreis

Wegen des knappen Impfstoffs sollen die Menschen in Niedersachsen nur noch im Impfzentrum des eigenen Landkreises geimpft werden. Damit solle verhindert werden, dass für die Impfung zu große Entfernungen zurückgelegt werden müssten und es zu Unwuchten bei der Impfstoffverteilung zwischen den Kommunen komme, teilte das Gesundheitsministerium am Freitagabend, 29. Januar, mit. Bereits vereinbarte Termine würden aber bestehen bleiben. Im Landkreis Northeim beispielsweise waren am ersten Tag 180 Termine verteilt worden. Nur 45 von ihnen – also 25 Prozent – gingen dabei an Bürger des Landkreises Northeim. Die anderen Termine wurden von Bürgern aus den Kreisen Holzminden, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Goslar und Hannover gebucht. Das Gesundheitsministerium gab an, dass am ersten Tag der Terminvergabe, landesweit rund 8,9 Millionen Anrufversuche registriert worden seien. Bis Freitagnachmittag haben 10.334 Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, Termine für die Erst- und Zweitimpfung vereinbart. Unter der Nummer 0800/9988665 sei es auch weiterhin möglich, sich auf die Warteliste für künftige Termine setzen zu lassen, so ein Ministeriumssprecher. Auch im Internet werde unter www.impfportal-niedersachsen.de in der kommenden Woche eine Warteliste bereitgestellt. (fhm)