THW Holzminden kocht für die Helfer an der Eis-Front

Holzminden. Sie packen Lunchpakete im Akkord, kochen warme Mahlzeiten fürs Mittagessen: Die Helfer des Logistiktrupps Verpflegung des THW in Holzminden sind seit Mittwochabend im Dauereinsatz. Ihr Auftrag: Die Ehrrenamtlichen mehrerer THW-Gruppen mit Speisen und Getränken zu versorgen, die an der Bahnstrecke zwischen Hannover und Göttingen, aber auch im Bereich Goslar unterwegs sind, um die Bahnschienen von Eis und Schnee zu befreien. Es ist eine logistische Meisterleistung: Aus der kaum heizbaren Halle im Burgbergblick wurde eine Großküche, in der im Schichtbetrieb gearbeitet wird. Die in Holzminden vorbereiteten Essensrationen werden direkt zu den Einsatzkräften gebracht, den teilweise problematischen Straßenverhältnissen zum Trotz. (bs/gl)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 12.02.2021