Tötungsdelikt im Kreis Höxter – Polizei ermittelt

Kreis Höxter. Am Sonnabend, 22. Mai, ist es in Bad Driburg im Kreis Höxter zu einem Tötungsdelikt gekommen. Nachdem am späten Sonnabendnachmittag Polizei und Rettungsdienst alarmiert wurden, fanden sie in einem Haus eine Leiche vor. Anwohner berichten, dass kurz danach ein Großaufgebot von Helfern und Polizei vor Ort war und mit Ermittlungen begannen. Zu den Umständen der Tat und das mögliche Motiv will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen. Nach bislang unbestätigten Meldungen soll inzwischen ein Tatverdächtiger festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden sein. (fhm)