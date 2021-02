Tragehilfe mit Drehleiter nach Sturz in Scheune

Braak. Nach dem Sturz innerhalb des Dachstuhls einer Scheune musste am Montag, 8. Februar, eine Person durch den Notarzt und den Rettungsdienst medizinisch betreut und von der Feuerwehr gerettet werden. Dazu kam auch eine Drehleiter zum Einsatz, die in diesem Fall aus Dassel angefordert wurde. Der Teleskopgelenkmast der Feuerwehr Stadtoldendorf befand sich zurzeit an einem anderen Einsatzort gebunden. Die Person wurde mit die Drehleiter durch eine Luke unter dem Scheunendach auf Bodenniveau befördert, wo sie dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. Für die Dauer des Einsatzes musste die Ortsdurchfahrt durch Braak für den Verkehr gesperrt werden. Eine entsprechende Meldung wurde durch die Feuerwehr auch über die Warn-App BiWapp durchgeführt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und Notarzt Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Braak und Stadtoldendorf.