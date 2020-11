Unbekannter feuert Gaspistole im Hausflur ab

Holzminden. Um kurz nach Mitternacht ging in der Nacht von Sonnabend, 28. November, auf Sonntag, 29. November, eine Meldung bei der Polizei ein. Danach haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Bergblick in Holzminden einen Knall gehört und Reizgasgeruch wahrgenommen. Die von der Polizei alarmierte Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit den Beamten schnell vor Ort. Dort stellte sich heraus, dass es keine Feuerwehrlage war. Nach Angaben von Anwohnern hat anscheinend ein Unbekannter in einem Hausflur mit einer Gaspistole geschossen. Ein Anwohner teilte der Polizei mit, dass er einen Unbekannten gesehen habe, der fluchtartig das Haus verließ und weglief. Die Ermittlungen dauern an, die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar. Die Feuerwehr rückte wieder vom Einsatzort ab. (bs/fhm)

