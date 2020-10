Unfall auf der Kreuzung in Boffzen: Vier Verletzte

Boffzen. Bei diesem Unfall hat der Schutzengel gewaltig aufgepasst: Eine 37-jährige Autofahrerin will am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr ihre beiden Kinder, einen achtjährigen Jungen und ein fünf Jahre altes Mädchen, in die Schule und den Kindergarten in Boffzen bringen. Mit ihrem Kleinwagen kommt sie aus Richtung Rottmündetal, will über die Ampelkreuzung L 550 Richtung Dorfmitte und Schule. Die Ampel ist an diesem Morgen ausgefallen, zeigt aus Richtung Rottmündetal nur ein warnendes gelbes Blinklicht. Die 37-Jährige fährt in die Kreuzung ein und übersieht einen Lastwagen, der von rechts auf der L 550 unterwegs ist und Richtung Fürstenberg fahren will. Der Lastwagenfahrer tritt zwar noch auf die Bremse, einen Zusammenstoß kann er aber nicht verhindern. Der schwere Lkw schiebt den Kleinwagen noch gegen den Ampelmast und kommt dann selbst am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Die 37-jährige Frau, ihre beiden Kinder und auch der Lastwagenfahrer werden Gott sei Dank alle nur leicht verletzt. Neben starken Rettungskräften ist auch die Feuerwehr sehr schnell vor Ort. Die 16 Feuerwehrleute betreuen die Verletzten, bis der Rettungsdienst eintrifft, regeln den Verkehr und binden auslaufende Betriebsstoffe ab. Auf der L 550 kommt es sowohl Richtung Fürstenberg als auch Richtung Höxter/Holzminden zu Verkehrsbehinderungen. (bs)